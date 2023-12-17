上周台股周線收漲289點，成交量也提升到1.77兆元，可謂之價量齊揚。就日線角度觀察，雖然上周五出現短線漲多震盪的現象，收小漲20點，K線出現連五紅之後的陰線，不過市場還是給予連六紅的讚譽。上周即便占得了四大難卦之一的【坎為水卦】，不過卻也因卦象中的多空結構中的多方支撐明顯，而不大跌不易，同時上演了價量齊揚的戲碼。市場認為台股此番上揚與美股連續收漲，與貨幣政策可望寬鬆有關，而連六漲之後的市場是樂觀的，且讓我們用易卦天星「另類觀點」的角度繼續觀察。
時序進入12月的倒數第二周。季節時序則在「甲子月」的位置，這是「歲祿月」，同時也是準備與甲辰龍年接軌的月份。對於【山天大畜】年卦而言，「子月」是多方主事的月份，因此後續的市場與盤勢依舊值得期待。無獨有偶的是，聯準會就在這個時候釋放鴿派的好消息，接下來的大盤仍舊是多方的世界。
【澤天夬】是台股12月投資求財卦象。這一卦說的是抉擇，也在述說看空不空的情境。整體而言，這是大人主管世界的卦象，因此極容易得到政策好消息。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢十分明顯，而推升股價的能量也十分充沛。不過還是須要提醒的是，留意漲多換手時機點的掌握。
【地天泰】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是四平八穩，否極泰來。這是個天地交合的好卦，再就卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢十分明顯，再加上卦象氣數的排列也屬於正向狀態，這是個利多上揚的卦象盤勢。另外，卦象中的多方氣勢也不宜小覷，不過終究卦象中多方循環的火力，已然讓聯準會點燃了，因此占得四平八穩【地天泰卦】的情況下，整體財利還是在漲多調節，回檔承接的節奏上。
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