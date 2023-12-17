不讓「300億元中央擴大租金補貼專案」專美於前，台嘉義縣政府為減輕年輕租屋族負擔，推出青年租屋加碼補貼實施計畫，明（2024）年起針對設籍及租屋在縣內的45歲以下青年，只要符合300億元中央擴大租金補貼專案的資格，最高1年補助3,600元。
嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣租屋租金行情落在5,000元至7,000元，考量縣府財政情況，決定符合300億元中央擴大租金補貼專案計畫者，再加碼補助3,600元，等於1個月增300元，盼讓弱勢及青年家戶減輕生活壓力。
嘉義縣勞青處長陳奕翰指出，加碼補助租金計畫為經發處與勞青處一起合作；嘉義縣於「300億中央擴大租金補貼專案」中，申請戶數相較去（2022）年同期的3,000多戶增加達到8,000多戶，縣府加碼補貼，估計受益人數可達1,500人。
此次補貼對象為符合300億元中央擴大租金補貼專案，45歲以下經濟弱勢或婚育家庭，以及未滿40歲的單身青年，受理期間為明年2月20日至3月20日，有需求的民眾可至經濟發展處提出申請，縣府比對資料後直接核發。
#租金補貼 #補貼 #嘉義縣 #租屋 #300億中央擴大租金補貼專案
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：