不讓「300億元中央擴大租金補貼專案」專美於前，台嘉義縣政府為減輕年輕租屋族負擔，推出青年租屋加碼補貼實施計畫，明（2024）年起針對設籍及租屋在縣內的45歲以下青年，只要符合300億元中央擴大租金補貼專案的資格，最高1年補助3,600元。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣租屋租金行情落在5,000元至7,000元，考量縣府財政情況，決定符合300億元中央擴大租金補貼專案計畫者，再加碼補助3,600元，等於1個月增300元，盼讓弱勢及青年家戶減輕生活壓力。

嘉義縣勞青處長陳奕翰指出，加碼補助租金計畫為經發處與勞青處一起合作；嘉義縣於「300億中央擴大租金補貼專案」中，申請戶數相較去（2022）年同期的3,000多戶增加達到8,000多戶，縣府加碼補貼，估計受益人數可達1,500人。

此次補貼對象為符合300億元中央擴大租金補貼專案，45歲以下經濟弱勢或婚育家庭，以及未滿40歲的單身青年，受理期間為明年2月20日至3月20日，有需求的民眾可至經濟發展處提出申請，縣府比對資料後直接核發。

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