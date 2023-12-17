美系外資券商看好NOR產業，在2024年有望出現供給缺口，消息帶動華邦電（2344）15日股價走強，終場上漲3.63％，收在28.55元。

三大法人單日買超華邦電達4.9萬多張，居單日法人買超張數之冠，是推升華邦電股價單日大漲之因。法人分析，就總體經濟來看，高通膨問題仍存在、中國大陸復甦緩慢，終端需求能見度不高，客戶下單都是比較多急單，但AI、自駕車、5G、IoT將持續增加需求，有利於記憶體整體需求向上。華邦電自7、8月起減產約30％～40％，目前已逐步收斂，預估後續業績將呈現逐季成長。

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