寶一（8222）15日股價開高走低，一度跌至平盤以下，但在外資及主力拉抬下，股價拉至平盤之上，震盪走高，終場收47元，上漲1.3元，漲幅2.84％，成交量2,251張，成功站上5日線、月線、季線及年線。
外資15日買超434張，連二賣後反買，近五日共買超368張，三大法人累計持股占比2.01％，其中外資持股比重1.74％。KD指標在中檔區同步向上，若外資與主力持續站在買方，有利本周股價走勢。
寶一自結11月營收6,168萬元，年增54.71％，累計前11月營收6.2億元，年增47.05％。
寶一（8222）15日股價開高走低，一度跌至平盤以下，但在外資及主力拉抬下，股價拉至平盤之上，震盪走高，終場收47元，上漲1.3元，漲幅2.84％，成交量2,251張，成功站上5日線、月線、季線及年線。
外資15日買超434張，連二賣後反買，近五日共買超368張，三大法人累計持股占比2.01％，其中外資持股比重1.74％。KD指標在中檔區同步向上，若外資與主力持續站在買方，有利本周股價走勢。
寶一自結11月營收6,168萬元，年增54.71％，累計前11月營收6.2億元，年增47.05％。
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