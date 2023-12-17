陽明海運（2609）15日帶量急攻，終場以44.25元、上漲3.5％作收，一紅吃三黑，惟上檔即將面臨半年線44.94元的反壓，要過關目前量能稍嫌不足，但15日外資大買逾2萬張，帶動周KD在低檔交叉向上，周漲幅同步翻正，多方蓄勢待發。
市場變數多加上航商調控艙位，包括巴拿馬運河嚴重乾旱、蘇伊士運河安全疑慮等，反映在上海運價指數SCFI近三周已累計上漲百點，歐、美航線帶頭漲，接下來中國年效應，業界預期年前出貨增加，有很大機會支撐運價甚或喊漲，法人看好，陽明也將受惠。
陽明海運（2609）15日帶量急攻，終場以44.25元、上漲3.5％作收，一紅吃三黑，惟上檔即將面臨半年線44.94元的反壓，要過關目前量能稍嫌不足，但15日外資大買逾2萬張，帶動周KD在低檔交叉向上，周漲幅同步翻正，多方蓄勢待發。
市場變數多加上航商調控艙位，包括巴拿馬運河嚴重乾旱、蘇伊士運河安全疑慮等，反映在上海運價指數SCFI近三周已累計上漲百點，歐、美航線帶頭漲，接下來中國年效應，業界預期年前出貨增加，有很大機會支撐運價甚或喊漲，法人看好，陽明也將受惠。
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