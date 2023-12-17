中鴻（2014）15日帶量衝破前高，終場爆出67,393張大量，以26元漲停板作收，股價直逼8月7日的高點26.6元，終場以漲停掛進的買單高掛89,630張，追價意願強勁，周漲幅同步放大至11.8％，短、中期的均線開始翻揚，日KD低檔黃金交叉。就籌碼面，連四買的外資是主力推手，唯近二個交易日投信和自營商同步轉買，形成三大法人連二日同站買方的格局。
中鴻今年前11月營收346.4億元，年減17.64％，前三季EPS 0.05元，在鋼鐵景氣好轉下，中鴻預估出貨量將增加，第四季營運可望好轉。
中鴻（2014）15日帶量衝破前高，終場爆出67,393張大量，以26元漲停板作收，股價直逼8月7日的高點26.6元，終場以漲停掛進的買單高掛89,630張，追價意願強勁，周漲幅同步放大至11.8％，短、中期的均線開始翻揚，日KD低檔黃金交叉。就籌碼面，連四買的外資是主力推手，唯近二個交易日投信和自營商同步轉買，形成三大法人連二日同站買方的格局。
中鴻今年前11月營收346.4億元，年減17.64％，前三季EPS 0.05元，在鋼鐵景氣好轉下，中鴻預估出貨量將增加，第四季營運可望好轉。
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