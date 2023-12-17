中鋼（2002）明年1月及第一季盤價皆上漲，意味鋼鐵價升量穩態勢確立，激勵投資人信心，鋼鐵類指15日上揚近4％，中鋼也受惠，自營商連五日買超，外資也轉賣為買，當日股價上漲1.05元來到26.45元，創9月20日以來高點。

今年由於鋼鐵業遭逢景氣寒冬，中鋼股價表現不理想，隨第四季後景氣好轉，加上中鋼實施庫藏股拉抬，近期股價逐漸回穩。分析師認為，隨著鋼鐵市況轉佳，中鋼近兩個月出貨量超過預期，加上庫藏股執行進度順利，公司體質仍佳，在明年第二季前可望有不錯表現。