台玻（1802）平板玻璃價格止跌回升，有利第四季營運；外資、法人買盤重新歸隊。股價15日放量上衝，收盤19.05元，站上所有短均線之上。短期的周線趨勢已反轉向上。月線、季線往下趨勢已止緩。9日KD值趨線在15日低檔黃金交叉上揚。

短線在量能增溫下，有利多頭上攻，股價上檔空間仍大。惟今年以來，20元之上浮額籌碼累積多，近期仍需量能持續增溫化解。

第四季以來的每月營運已恢復年成長，加上業外收益挹注，營運可望止跌往上。市場對明年整體產業回溫、本業獲利有期待。