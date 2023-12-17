華新（1605）具台電強韌電網計畫受惠題材，中鋼又調漲明年1月及第一季鋼品報價，市場估華新調漲明年1月不銹鋼內外銷盤價，15日三大法人合計大買27,993張，占總成交量26.64％，終場上漲1.3元，收盤價38.4元，突破短、中期均線反壓，得洗清40元形成套牢區，未來才能續攻。

華新前11月合併營收1,763.23億元，年增6.91％，改寫同期新高。第四季不銹鋼事業與第三季持平；線纜事業因台電強韌計畫而受益，銷售穩定增長，第四季可優於第三季，今年營收有望突破1,900億元寫新高。

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