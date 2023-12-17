【時報記者王逸芯台北報導】閎暉(3311)累計前三季賺1.35元。展望後續，閎暉擴充產能並持續轉型，營運能力及應變彈性均有所提升，另外，也將透過集團採購優勢，進一步提升閎暉成本優勢。
閎暉2023年第三季單季全球合併營收5.69億元，季增12.3%、年增7.1%；毛利率15.8%，季減0.5個百分點、年減1.8個百分點，稅後淨利3545萬元，每股稅後盈餘新0.52元。累計前三季累計營收15.4億元，毛利率為16.2%，稅後淨利9210萬元，每股稅後盈餘1.35元。
閎暉表示，今年來持續面對地緣政治、高通膨及低成長等負面因素影響：閎暉台灣廠挾台灣製造優勢，持續深化客戶關係，提供附加價值產品，在面對客戶需求的高度波動中，台灣廠的營運應變能力進一步提升；深圳旭榮廠因應中國經濟增長持續放緩，消費產品需求消退，在車用新能源等應用產品轉型佈局中；馬來西亞廠汽車零組件長期訂單穩定，加上部分歐美客戶新增訂單，生產製造亦適時調整配合，營運有所成長；今年9月收購Iwatsu馬來西亞森美蘭廠，增加產能及產品製程的多樣化。閎暉前三季汽車零組件佔合併營收比重為57.1%，機構整合元件佔比為42.9%；前三季累計營收年減0.5%，稅後淨利年增8.1%。上述成果顯示閎暉營運仍在穩健獲利方向上發展，面對市場急遽的變化及挑戰，閎暉擴充產能並持續轉型，營運能力及應變彈性均有所提升。
展望未來，面對大環境負面因素，閎暉將持續調整全球布局思維，擴展業務量能。持續投入跨產業產品應用轉型，深化客戶關係，參與及提供車用HMI產品前期研發設計，運用新材料、新製程結合核心技術，提升產品競爭力，以利在汽車零組件、機構整合元件等產品的應用發展；善用各廠區所擁有的優勢，閎暉長期深耕並看好東南亞市場，近期新增馬來西亞森美蘭據點，加上台灣廠區擁有台灣製造優勢，及深圳旭榮廠對中國內需所具備的在地服務優勢，可增加產能及多樣化的產品製程，並將產能分散在不同區域，以滿足客戶需求；聚焦式規劃資本支出，因應長期策略需求，將資本支出重點聚焦於創新產品、新製程及自動化等設備，有效率運用資本支出並充分發揮其效益；持續優化供應鏈管理，運用集團全球資源，利用集團採購優勢，並提供區域性客戶彈性物流服務，進一步提升閎暉成本優勢。
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