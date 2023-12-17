新光金（2888）11月自結獲利，虧損擴大。11月受到新台幣急升衝擊，新光人壽受到匯兌評價損失影響虧損擴大，導致新光金控累積虧損達到105億元。新光人壽11月虧損88.54億元，前11月累積虧損188.22億元，因新光人壽虧損擴大，導致新光金11月虧損81.03億元，前11月累積虧損擴大到105.34億元。

新光金15日收在8.83元，成交量達45,149張、成交金額近4億元，股價開低走高，一路收復5日線與10日線，並帶動周線翻紅。技術面，日KD於低檔形成黃金交叉，短期格局轉多。

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