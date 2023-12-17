兆豐金（2886）旗下子公司兆豐銀前三季衍生性商品交易收益表現不俗，換匯換利交易獲利約為113.32億元。另外，兆豐產險虧損幅度也持續縮小。兆豐金前11月稅後純益為311.74億元，年增71.48％，累積每股稅後純益（EPS）2.22元。
兆豐金於法說中提到，將持續致力維持穩定的股利政策，法人預期明年股利發放有望超越今年的1.32元。兆豐金15日收在39.35元，整周股價漲0.1元。以技術線型觀察，兆豐金目前位於周線、月線、季線之上。整周三大法人總計買超17,727張。
兆豐金（2886）旗下子公司兆豐銀前三季衍生性商品交易收益表現不俗，換匯換利交易獲利約為113.32億元。另外，兆豐產險虧損幅度也持續縮小。兆豐金前11月稅後純益為311.74億元，年增71.48％，累積每股稅後純益（EPS）2.22元。
兆豐金於法說中提到，將持續致力維持穩定的股利政策，法人預期明年股利發放有望超越今年的1.32元。兆豐金15日收在39.35元，整周股價漲0.1元。以技術線型觀察，兆豐金目前位於周線、月線、季線之上。整周三大法人總計買超17,727張。
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