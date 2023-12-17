元大金（2885）累計前11月稅後純益為260.5億元，較去年同期的207.41億元年增25.6％，每股稅後純益（EPS）2.05元。子公司證券與銀行仍為主要獲利動能。
其中，證券受惠台股日均量及交易天數增加，單月稅後純益為11.96億元，比去年同期年增36.22％，累計前11月稅後純益127.5億元；銀行受到台幣升值不利影響，單月稅後純益為4.06億元，比去年同期年增69.17％，累計前11月稅後純益為84.42億元。元大金15日收在27元，整周股價上漲0.45元。
元大金（2885）累計前11月稅後純益為260.5億元，較去年同期的207.41億元年增25.6％，每股稅後純益（EPS）2.05元。子公司證券與銀行仍為主要獲利動能。
其中，證券受惠台股日均量及交易天數增加，單月稅後純益為11.96億元，比去年同期年增36.22％，累計前11月稅後純益127.5億元；銀行受到台幣升值不利影響，單月稅後純益為4.06億元，比去年同期年增69.17％，累計前11月稅後純益為84.42億元。元大金15日收在27元，整周股價上漲0.45元。
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