開發金控（2883）15日股價收12.55元，累計近五個交易日股價上漲1.55元。三大法人五個營業日合計買超4,564張，其中外資買超4,752張、連續買超兩日，投信賣超6張，自營商賣超182張；目前股價在周線、月線、季線之上。
開發金今年前11月累計稅後純益188.61億元，每股盈餘1.13元。其中，由於11月台股量增價揚，推升子公司凱基證券旗下經紀、自營、承銷等業務獲利表現；凱基銀行持續維持整體業務穩健，有助於利息及手續費收入等核心收益貢獻。子公司中國人壽11月單月稅後虧損11.3億元。
開發金控（2883）15日股價收12.55元，累計近五個交易日股價上漲1.55元。三大法人五個營業日合計買超4,564張，其中外資買超4,752張、連續買超兩日，投信賣超6張，自營商賣超182張；目前股價在周線、月線、季線之上。
開發金今年前11月累計稅後純益188.61億元，每股盈餘1.13元。其中，由於11月台股量增價揚，推升子公司凱基證券旗下經紀、自營、承銷等業務獲利表現；凱基銀行持續維持整體業務穩健，有助於利息及手續費收入等核心收益貢獻。子公司中國人壽11月單月稅後虧損11.3億元。
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