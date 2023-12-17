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活動訊息專欄

上周重大利多登場，美國聯準會（Fed）今年最後一次利率決策會議將基準利率維持5.25％～5.5％區間，並釋出偏鴿基調，台美股市嗨翻，台股加權指數一舉攀上波段新高，時序進入2023年最後倒數，法人認為，FOMC會議後，搭配投信、集團作帳及選舉行情齊發威，台股年底前景仍看旺。

聯準會今年第三度暫停升息，且點陣圖顯示此為決策者們自2021年3月以來，首次預測不會再進一步升息，並透露明年降息空間擴大。聯準會肯定通膨放緩進度，多數Fed官員們預估2024年至少降息3碼，高於9月預測，釋出迄今以來最為明確偏鴿信號。

台股上周偏多氛圍濃厚，在經濟展望暗示聯準會對軟著陸的信心，以及點陣圖顯示明年降息空間擴大後，美股延續輪動創高姿態，台股上周維持「驚驚漲」格局，14日更是多頭猛攻順利衝破17,600點，創下波段新高。

選股方面，本周即將進入耶誕節外資休假期間，法人指出，此段期間內外資大幅做多機率不高，先前外資積極拉抬的大型權值股表現可能暫時熄火，中小型股作夢行情、投信作帳行情雙重加溫，研判短期內表現仍可望優於大型股。

法人分析，台股12月下半月隨外資放假，市場買盤動能可能下降，使指數將呈現高檔震盪，但看好元月行情將從總統大選後顯著發酵，加上聯準會降息帶動資金寬鬆、外資熱錢重返新興市場、企業獲利重返成長、AI趨勢大爆發等多項利多，2024年全年指數可望逐季震盪走升。

展望2024年，中信投顧總經理陳豊丰預估，明年首季市場雖仍將面臨降息時點混沌不明對資金面形成的壓力，基本面將扮演下檔重要支撐，伴隨下半年全球降息預期逐漸浮現，看好全年指數逐季震盪走高，第四季有機會突破18,500點，寫下全年最高峰。

明年受惠通膨趨緩、庫存去化，輔以AI新應用推波助瀾，推動企業獲利擺脫連兩年衰退陰霾，較今年成長15％～20％，挑戰飛越3.5兆元。