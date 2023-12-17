許多年長者或退休族，為求年老退休後有穩定的現金流，對於配息型基金趨之若鶩，配息型基金成為近來全球最熱門的投資標的之一。此外，ETF亦是國人較為熱門的投資方式，相較於股票看盤或主動式基金投資，ETF透過一籃子股票投資，不僅可分散風險，投資人亦不必隨時花時間盯盤。
台新投信總經理葉柱均表示，就產品種類挑選上，在配息型產品方面，擁有穩定配息現金流的美國REITs，以及運用多元彈性調配的靈活入息策略債券基金可以降低波動動，是絕佳標的；在ETF方面，台股ETF後市行情看好，具爆發力的永續高息中小ETF是首選。
台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民指出，台股ETF總規模超過1.17兆元，其中又以高股息產品最受投資人青睞，規模已超過6,000億元，高股息讓投資人可以享受年、季、甚至月領到一筆被動收入的現金流，可以彈性調配資金，因此高股息ETF深受投資人青睞。
高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢，可望創造更佳的股利率水準，據臺灣指數公司統計回測資料顯示，臺灣永續高息中小型股指數近三年（2020年～2022年）股利率水準皆勝過MSCI臺灣ESG永續高股息精選指數及臺灣加權股價指數，平均股利率回測數據高達6.8％，適合需要穩定現金流的退休族。
另就美國REITs基金而言，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，自2022年初，REITs因美國聯準會快速升息，導致評價大幅下修而重跌超過三成，RMZ指數（美國REITs指數）最低幾乎跌回1,000起漲點，近期美國通膨與就業數據走緩支持聯準會不再升息，美債利率將持續下降，預期2024年聯準會開始降息後，REITs近二年評價偏低將扭轉，超賣的REITs評價將大幅回升，2024年降息前多頭將最有機會表現，否極泰來。
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