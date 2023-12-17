縮時攝影大廠邑錡（7402）15日股價攻上漲停板，成交量擴大到2,252張，外資單周買超102張，股價單周漲幅10.28％。
邑錡縮時攝影機，轉戰美國和我國軍工市場。明年開始對美軍出貨雙光攝影機（熱成像＋微光）與雲台，單組售價1萬美元，預計貢獻營收6億元。法人預估，邑錡2024年營收有機會挑戰15億元。微軟2021年拿下美國陸軍220億美元大單，開發軍用AR眼鏡，就找上邑錡合作，把邑錡的雙光攝影機裝在AR眼鏡外面，拍攝即時動態。
縮時攝影大廠邑錡（7402）15日股價攻上漲停板，成交量擴大到2,252張，外資單周買超102張，股價單周漲幅10.28％。
邑錡縮時攝影機，轉戰美國和我國軍工市場。明年開始對美軍出貨雙光攝影機（熱成像＋微光）與雲台，單組售價1萬美元，預計貢獻營收6億元。法人預估，邑錡2024年營收有機會挑戰15億元。微軟2021年拿下美國陸軍220億美元大單，開發軍用AR眼鏡，就找上邑錡合作，把邑錡的雙光攝影機裝在AR眼鏡外面，拍攝即時動態。
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