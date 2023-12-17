在房價高漲的時代下，民眾購屋的坪數越來越小，一名網友在「買房知識家 A你的Q」臉書社團發文表示，他發現不少預售屋都在推1房類型的產品，其他網友則感嘆「台灣快步上香港的後塵了」。

原PO發文表示，為什麼現在預售屋都開始在推一房一廳一衛產品？他發現超多新建案都有這個格局，而且價格也不便宜，他疑惑表示「現在兩房不是購買趨勢了嗎？」

多數網友點名「總價」是關鍵，紛紛表示「因為房價太貴了，縮小坪數讓總價看起來變低」、「低總價好賣啊，但這種建案買家8成投資買盤」、「少子化、房價高，小房總價低，建商比較好賣」、「問題就是薪資沒什么成長，單坪價格變貴」。

亦有不少網友擔憂台灣房市會香港化，「六坪鳥窩住一家三口，台灣早晚變香港」、「台灣快步上香港的後塵了」、「今天台灣明天香港」。

香港因為房價高昂，形成特有的「劏房」文化，民眾被迫蝸居在小空間，根據香港政府統計處調查，2021年約有10.8萬間「劏房」，又以九龍的「劏房」數量最多，其次是新界。香港網友也揭露房市現況，提到類似「劏房」的物件「8千元台幣在香港可能租不到，有些要1.6萬~2萬元」、「台灣的廁所比這大很多」。