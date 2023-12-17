實踐理想需要多久時間？日本稻米小農宮本恒一郎，投入有機米栽種，花了20年時間，終於生產無農藥、除草劑殘留的有機米，不只成功外銷台灣，更登上G7農業部長會議。
1公斤的米，在台售價竟能達到千元新台幣！
含金量如此高的「精品米」，是來自日本宮崎縣新富町的宮本有機米，目前獲晶華酒店、台灣米其林餐盤推薦餐廳MiraWan等知名業者使用；今年四月，更獲選為G7農業部長會議的指定食材。
這份亮眼成績，其實是稻農宮本恒一郎20年磨一劍的成果。20年前，他投入有機米生產，花了10多年，才終於取得亞洲良好農業規範（Asia GAP）認證，拿到外銷門票。
「有機，是男人的浪漫。」穿著Polo衫，頭戴鴨舌帽，臉上刻著陽光和歲月的痕跡，現年64歲的宮本恒一郎用幽默語氣，描述自己對有機農法的信念。
宮本家世代務農，1974年，他們的米就已代表宮崎縣，被選為進貢給昭和天皇的天皇獻上米，在日本皇室的新嘗祭中嶄露頭角。
18歲那年，宮本恒一郎跟著父母親開始種稻。但，他在接手家業後卻發現，為了種出又大又飽滿的米，農夫都會施以大量的農藥和除草劑。「加了這麼多農藥的米，消費者真的願意購買嗎？」儘管接班後，還是持續循傳統農法耕作長達25年，但對食安的疑慮，卻一直深植在宮本恒一郎心中。
2002年，他決心投入有機農法，「我想要賣安心、安全的產品給消費者。」他回憶當時的起心動念。
有機插秧、犁田 都有學問
他決定摒棄農藥、除草劑等化學產品，並採用有機肥料，讓土地恢復到最自然原始的狀態。同時，又一改過去繳交稻作給農會的方式，找上東京、大阪的有機通路，直接販售給消費者，以貼近市場需求。
他思考的是，有機米的價格約是一般米的2倍，就算產量減少，但在單價較高的情況下，收入應不會有太大落差。
「結果失敗了很多次，一開始真的沒想到會這麼難！」他不諱言，當時3公頃的土地中，稻米和蔬菜的比例約是7比3，但到了收成時，稻米卻只剩原本的二至三分之一，蔬菜的部分更是血本無歸，最慘時，收入只有使用傳統農法的一半。
「每年快要收成的時候，常常聽到其他農家笑說『宮本家大概又要失敗了』，當時真的感覺整個人都跌到谷底了。」回憶起當時鄰居的冷嘲熱諷，宮本恒一郎忍不住苦笑。
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