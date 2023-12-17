半導體設備新兵明遠精密科技，12月1日正式在興櫃掛牌，展現半導體龍頭廠認可的技術實力。成為少數切入製程設備的台灣廠商，教授出身的創辦人，是如何掌握市場脈動，找出獲利方程式？

手握關鍵技術創業，就一定能保證成功嗎？半導體設備廠明遠精密科技（簡稱明遠），如今憑藉設備維修與自有設備開發，不但成為全球半導體設備龍頭指定的合作夥伴，也攻進台灣、美國晶圓龍頭大廠。

今年前11月，明遠營收6.63億元、上半年每股稅後純益（EPS）則為1.98元。它的服務能耐也獲國際客戶肯定，除2024年年中，明遠已決定和母公司日揚啟動在日本當地服務，同時美國設服務中心、甚至設廠計畫，也正與客戶緊密討論中。

從射頻／微波電源、感測器，到臭氧產生器、靜電吸盤等在內，明遠的維修服務，涵蓋了半導體設備所需的各種項目，「像是物理氣相沉積（PVD）設備，需要的電源、控制器，我們也有維修。」明遠董事長寇崇善指出，從維修服務累積經驗，以及與客戶建立的信任關係，是明遠後續開發自製設備的基礎。

很難想像，這家半導體供應鏈的台灣之光，在創業初期，教授出身的寇崇善，卻曾因為選錯市場，一度燒光創業資金。

創業頭3年碰壁 機會卻乍現

時間回到2010年，當時，深耕學術領域、今年65歲的寇崇善，早有在產業界發展的念頭。寇崇善大學同學、清華大學原子科學院副院長柳克強觀察，清大在電漿領域的研究，正是美商應材、科林研發等國際大廠寡占的市場，「我跟他（寇崇善）都是做電漿源技術，在鍍膜、蝕刻上的製程應用。」

這樣的研究基礎，讓寇崇善的實驗室，在他創業前就已成為竹科多家半導體公司解決設備問題的據點。又加上，當時他評估以自己的技術，鎖定微型鑽頭上的類鑽鍍膜開發，能將鑽頭壽命延長3倍，「散熱也很好，我們還去申請專利。」企圖開發專用設備，打進市場。

於是，靠著自己與親友的資金，以1350萬元資本額成立明遠，寇崇善開始步上創業路。

沒想到，他一創業才發現，設備規格、部件早就被國際大廠指定，「鑽孔的標準作業流程都寫好了，業界沒有人要用我們的產品。」寇崇善坦言，就這樣一路碰壁了3年，不但教職、創業兩頭燒，還把最初的1千5百萬元創業資金給燒光。

「晚上看財務報表，都睡不著……。」寇崇善回憶，2013年的明遠已經得靠親友的資金支持，眼看公司前景茫茫，機會卻突然到來。

原來，過去在清大協助業界，解決半導體設備異常的經驗，讓一家國際級二手設備商找上門。「他知道我們會做臭氧產生器，所以找上我們。」

「對方說能不能投資我們，我說『當然可以』。」寇崇善直言，當時對方的投資猶如救命浮木。

臭氧產生器有多難？寇崇善舉例，半導體製程的規格，是每分鐘要能產生40公升高純度臭氧，「遠超過一般應用臭氧產生器。」台灣半導體製程設備廠、天虹科技執行長易錦良指出，包含設備尺寸、進出氣控制與功耗等要求，也須有能力配合開發。