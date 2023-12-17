以色列軍隊今天證實，1名士兵在黎巴嫩邊境被殺，另有2人受傷，上述傷亡是由1架「敵機」所造成。

法新社報導，以軍發布聲明稱，「來自貝達蒂克法（Petah Tikva）的預備役軍官阿扎里亞（Yehezkel Azaria）在馬加利奧特（Margaliot）地區的作戰行動中遇害，享年53歲。」

一名軍方發言人向法新社證實，2名士兵也在攻擊中受傷，傷亡是1架「敵方飛機」所造成。

軍方當天稍早表示，防空系統「攔截了1架從黎巴嫩越境進入以色列的敵方飛機」。

聲明稱，「又發現1架從黎巴嫩越境的敵方飛機，這架飛機墜落於馬加利奧特…作為回應，以色列國防軍砲兵正在黎巴嫩境內發動攻擊。」

阿扎里亞是以哈戰爭爆發以來，第7名在黎巴嫩邊境遇害的以國士兵。

據法新社統計，自以色列與黎巴嫩開始跨境交火以來，黎國已有120多人喪生，其中多數是真主黨（Hezbollah）戰士，但也有1名黎國士兵和17名平民，其中包括3名記者。

以國當局則稱，除了7名士兵，還有4名平民被殺。（譯者：施施）1121217