台灣少子化問題嚴重，嘉義縣政府為減輕年輕人、租屋族的負擔，推出青年租屋加碼補貼實施計畫，明年起針對設籍及租屋在縣內的45歲以下青年，只要符合300億元中央擴大租金補貼專案的資格，最高1年補助3600元，希望能夠透過此措施，協助弱勢族群跟青年家戶，紓解生活壓力。

嘉義縣的租屋加碼補貼，以落實照顧青年為目標，考量縣府財政負擔，並評估嘉義縣租屋租金行情落在5000至7000元，決定再加碼3600元，等於一個月增加300元，受理期間為明年2月20日至3月20日。

值得注意的是，補貼對象為嘉義縣今年經審查符合「300億元中央擴大租金補貼專案」的45歲以下經濟弱勢或婚育家庭，以及未滿40歲的單身青年，且中央計畫與縣府補貼金額合計，不超過實際總租金。

嘉義縣府透過此舉照顧縣內年輕人，協助年輕人儲蓄、買房，甚至在嘉義結婚育兒，未來會再依租金調漲情況，滾動式檢討補助金額。