美國今天再度警告北韓稱，平壤若對美國發動任何核攻擊，將導致「金氏政權的終結」。

法新社報導，美韓「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG）的第2次會議昨天在華府召開。雙方在聯合聲明中重申，平壤對南韓的任何核攻擊「都將招致迅速、壓倒性且果斷的回應」。

白宮發布的聲明也指出，「美國重申其堅定不移的承諾，即在包括核能力的美國全方位能力支持下，向南韓提供更廣泛的威懾手段。」

美國總統拜登4月也曾向平壤發出類似的強硬警告。當時他稱，北韓的任何核攻擊都將「導致平壤政府的終結」。

拜登發表上述言論的5個月前，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也曾說，北韓對美國或其盟友的任何核攻擊都將意味「金氏政權的結束」。

北韓最高人民會議去年9月通過法令，宣布將成為核武國家，北韓領導人金正恩還表示此地位「不可逆轉」。

上月，北韓宣布成功將國內首顆偵察衛星送入軌道。此後，平壤聲稱其衛星已捕捉到美國和韓國主要軍事地點的照片。（譯者：施施）1121217