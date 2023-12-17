勞保、國保年資合計15年，可享雙年金保障！王女士今（112）年10月滿65歲，勞保年資有7年，平均月投保薪資17000元，國保年資有12年，勞保局提醒，王女士可善用勞保、國保「年資併計」規定，只要累計達15年，就可領取勞國保雙年金，經過試算，每月共可領取7005元，比一次領取勞保和國保年金更划算。

國民年金保險（下稱國保）97年10月1日開辦，於今（112）年10月1日屆滿15年，因國保定有「落日條款」，也就是在今年在10月1日（含）以後，領取相關社會保險老年給付，均不能參加國保。曾參加國保所累計之國保年資，於領取國保老年年金給付時，應按B式發給（月投保金額×國保年資×1.3%）。

勞保局表示，據勞工保險條例、國民年金法訂有「年資併計」規定，勞保年資未滿15年者，可於年滿65歲時，合併國保有效年資滿15年即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，使老年生活享有雙重保障。

勞保局舉例說明，王女士今（112）年10月滿65歲，勞保年資有7年，平均月投保薪資17000元，國保年資有12年，選擇勞保、國保「年資併計」，達到「年資合計滿15年」可分別請領國保、勞保老年年金。

經試算，王女士勞保老年年金：每月3,922元（17,000元×7年×0.775%+3000元）

另，國保老年年金B式：每月3,083元（19,761元×12年 ×1.3%）

合計國保+勞保雙年金：每月共可領7,005元。

如果王女士不採取雙年金領取，而是一次領取勞保年金，只能領取11萬9000元（17000元×7個月=119,000元），而採雙年金方式，王女士所領的勞保老年年金，約2年7個月就會超過選擇一次領取勞保老年給付金額，不僅抗通膨且活到老領到老，長期而言對老年生活更有保障。