第15屆「信誼兒童動畫獎」16日揭曉。《52赫茲女孩奇幻日記》以及《遶境了來吃西瓜》兩部作品，自109部小學生作品中脫穎而出，抱走兒童組特優大獎；法國導演以《To Be Sisters》從102個不同國家的1529件作品中，贏得專業組首獎。

信誼基金會董事長張杏如表示，專業組向國際徵獎已10年，兒童組徵獎則是第5年，她分享5年來看到學校、老師們主動的擴散效應，在題材上兒童組關注了社區生活、在地文化，也讓人看到原民部落的文化自覺。

觀察國際組和兒童組的動畫創作題材，張杏如也指出「環境變遷」和「人際關係」是兩組的共通點，從去年得獎作品多談到疫情期間的斷線、確診等議題，可發現孩子對於周遭環境很敏感，並保有天真的幽默感。

教育部長潘文忠到場致詞時表示，孩子們在日常中感知和發掘事物，如近日獲全國學生美術比賽漫畫類特優的《帝王條款》雖引起爭議，但教育部仍支持孩子自由表達眼中的世界。

本屆專業組由法國導演安妮．蘇菲．古塞特的《To Be Sisters》奪得首獎，妹妹雖有肢障問題，卻因為姊姊的援手而彷彿擁有全世界，傳達出互相幫助不計差異的美好感動。專業組另選出3名佳作和5名評審特選獎，其中台灣作品《泅》亦獲評審特選獎，作品凸顯阿公的愛與奉獻外，也描繪出台灣歷史上的變遷。

兒童組由阿尼馬動畫工作室的《遶境了來吃西瓜》和國北教大附小的《52赫茲女孩奇幻日記》獲特優獎，前者以孩子視角闡述媽祖信仰和人情味，後者表現個人的自我成長，均動人地擄獲了評審的眼睛。