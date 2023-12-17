2024總統選舉將屆，台灣健康空氣行動聯盟等團體昨天發起「反空汙抗暖化」，訴求之一為「無煤台灣」，台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃表示，燃煤帶來的PM2.5死亡率較其他排放源來的高，脫煤更是抗空汙、抗暖化的解方，呼籲總統候選人除了應讓台灣加入國際脫煤者聯盟（PPCA）外，更應提出「無煤期程表」及具體「脫煤路徑」。
台灣健康空氣行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會等多個環保團體號召上百名民眾上街頭陳情，國民黨不分區立委參選人韓國瑜等透過影片參與。韓國瑜說，高雄市在2020年加入PPCA，是高雄市改善空氣汙染的重要里程碑，離開高雄之後，環保局依然繼續參與PPCA活動，實踐高雄脫離煤炭使用的目標。
針對無煤台灣，葉光芃說，目前已有多個地方政府加入PPCA，期待未來的台灣無煤總統，應以國家級加入PPCA，並提出無煤具體時程及路徑，而非僅是喊喊口號。
「反空汙抗暖化」遊行訴求也包括「健康台灣」，葉光芃表示，要求衛福部應設置空汙與醫療健康平等辦公室，把PM2.5標準下修至每立方公尺5微克等。
環境部則回應指出，環境部持續鼓勵電廠轉換低碳燃料，近6年中火及興達電廠減少700萬噸煤；環境部大氣環境司副司長張根穆指出，依法規定，環境部每4年會檢討空氣品質標準，將參考WHO及世界各國相關規定，預計明年完成相關檢討。
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