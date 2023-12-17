新冠變異株JN.1近來在全球各國蔓延，至少40個國家地區檢出，台灣也有零星病例。疾病管制署發言人羅一鈞表示，國內最早監測到JN.1變異株是10月20日、日本境外移入個案，首例本土個案則是10月30日檢出，但目前只有零星檢出，國內主流變異株仍是XBB的EG.5。

大陸國家疾控局15日指出，JN.1變異株在全球流行比重迅速增加，從11月初4％大增到12月初的30％，全球至少有40個國家和地區監測到JN.1，歐洲比重最高，美洲也有快速成長趨勢，受全球流行及境外輸入影響，不排除成為大陸主流變異株。

羅一鈞說明，JN.1是BA.2.86的子代，根據世界衛生組織（WHO）今年11月底針對BA.2.86和相關子代的風險評估，結果為「低風險」；由於免疫逃脫特性，可能造成一波病毒傳播，但無證據顯示重症率上升。

羅一鈞說明，本土首例JN.1則是出現在10月30日，迄今均為零星檢出。由於WHO目前並未將JN.1單獨列為一類，因此我國疫情監測併入BA.2.86統計，近4周本土占比低於5％，境外移入占比低於20％。

羅一鈞提醒，對於目前流行的新興變異株，莫德納XBB.1.5疫苗皆有保護力，鼓勵民眾踴躍接種。