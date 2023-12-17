台灣中油、東吳大學16日在誠品書店松菸店舉辦「譯氣風發的高雄煉油廠：30位譯者X 60篇譯作，重溫《拾穗》月刊開啟的文藝之窗」新書發表會。帶領大家重溫台灣第一本純翻譯雜誌─《拾穗》月刊，如何從高雄煉油廠誕生及月刊譯者群的生命故事。
發表會找來中油董事長李順欽、東吳大學校長潘維大、台大外文系退休教授王安琪、作者張綺容等人，對談《拾穗》月刊的緣起，以及撰寫這本新書的過程。
李順欽表示，對三、四、五年級生來說，《拾穗》是年少時期最熟悉的文藝雜誌，有小說、旅遊探險、音樂、藝術及科學新知等，澆灌文藝幼苗，豐富學子的心靈，不僅是油人前輩的榮耀，更是珍貴的文化資產。
這本純翻譯文學雜誌《拾穗》於民國39年5月1日初版，發行人是前高雄煉油廠廠長賓果，當時由於國內外政治經濟情勢緊繃、原油供應受阻…，種種因素讓高廠陷入無油可煉困境，眼見廠裡許多的知識青年，既懂理工科學又文采斐然，便向總經理金開英建議：「煉油不成、不妨鍊字！」由公司出錢購買外文書報讓員工翻譯，讓知青們創辦雜誌。
這些理工男「右手煉油左手鍊字」，成功開啟台灣翻譯史的新紀元，並以米勒名畫《拾穗》命名，由吳稚暉親筆題辭。《拾穗》一創刊便大受好評，發行量最高曾達到一萬份。
然而隨著時光流逝，《拾穗》也慢慢消逝於人們的記憶之中，2014年4月台灣師範大學翻譯研究所張思婷將她對《拾穗》的研究投稿至中油刊物石油通訊，才刮起一陣戀戀拾穗的旋風。
張思婷也是《譯氣風發》這本新書的作者張綺容，目前是東吳大學英文學系助理教授，透過中油與東吳大學合作，前後歷經十年整理史料、訪談當事人、飛往英美找尋原作，最後完成專書。
接下來中油要與高雄市立歷史博物館合作進行《拾穗》月刊數位典藏計畫，預計2024年初即可對外公開，屆時只要上網瀏覽，就可以重溫月刊精采文章。
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