全球聊天機器人市場預計到2032年翻8倍達420億美元，商機龐大。經濟部智慧財產局近日完成「AI聊天機器人專利分析報告」，發覺台灣相關專利僅16件，僅占全球0.6％，離美陸韓等國一大段距離，有很大發展空間。而國內專利權第一名是中華電信，占整體逾四分之一，主要布局AI聊天客服。
美國OpenAI於2022年11月推出ChatGPT後，掀起全球聊天機器人熱潮。智慧局乃委託社團法人專利檢索中心進行此分析報告，從全球專利授權機構Derwent Innovation比對至今年6月止，國際相關生成式聊天機器人專利共有2887件。
其中美國以997件，占比35％，居世界首位。中國大陸851件緊追在後，比例30％，第三名為世界智慧財產組織暫時核發的國際專利，第四名是韓國223案。我國的專利件數僅有16件，卻可以排到全球第10名，不過占比僅0.6％。
拿到台灣聊天機器人專利最多的是中華電信，雖僅4件，但占26.7％，已經超過四分之一。其次為IBM及八維智能，後者是我國的IT服務及諮詢公司。第4至10名有UMNAI為馬爾他共和國的人工智慧開發公司，以及電子五哥的和碩聯合科技、清華大學等。
中華電信專利是藉由語音模型訓練，構建擬真語音的AI客服，提供客戶文字及語音溝通服務。八維智能則是推出企業智慧機器人（EI Bot），具智慧對話分析功能。
至於聊天機器人兩大霸主，美國專利主要申請者為微軟、Google、IBM等，布局技術在意圖識別、情感分析、相似度比對。中國大陸則是百度、阿里巴巴、騰訊、華為等科技巨頭，專注在情感分析、內容校正、最小化差異的技術。
專利檢索中心執行長許鵬飛分析，美中除了發展早底子厚，也跟策略有關，而大陸研發雖快速，但基礎技術還沒比美國強。
對我國生成式聊天機器人專利布局與領先國相去甚遠，專利檢索中心報告直言，有很大的發展空間。許鵬飛指出，台灣可朝「資訊安全」作為布局，另外我國經費及運算環境不足，應可以半導體及智慧製造強項，朝跨國合作的方向規畫。
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