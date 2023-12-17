三大稅法包含囤房稅2.0、幼兒學前扣除額擴大至6歲適用、租金支出改列特別扣除額等預計本周闖關，立法院預計18日進行黨團協商、力拚19日三讀。目前尚有囤房稅率、幼扣額、租金扣除額3項增減，院版跟立委版還有出入，看最終協商而定。財政部官員表示，房屋稅條例是為落實居住正義，希望能以行政院版本通過。

《房屋稅條例》修正案，俗稱囤房稅2.0，除行政院版本之外，各黨團、委員會提案就高達25案，委員會審查最具爭議是第5條修正，以行政院版本為例，非自住住宅稅率從現行的1.5到3.6％，提高到2到4.8％、全國單一自住的話，稅率可從現行的1.2％調降為1％。以及房東租賃並且申報的話，稅率可為1.5到2.4％，以即建商餘屋2年內稅率在2到3.6％。

不過，各黨團與立委對於非自住住宅稅率看法不一，最高稅率可達8到10％；自住房屋立委所提稅率在0.6到1％，以及建商餘屋立有立委提出1年內未銷售稅率1.5％等。

另外，《所得稅法第17條》修正案，有關幼兒扣除額適用範圍擴及6歲，行政院並無版本，是以立委費鴻泰與各黨團、立委版本進行協商，財政部同意接受從現行的5歲以下調整為6歲。

至於幼兒學前扣除額是否從現行12萬提高，費鴻泰認為，應採累進增加，從第2名子女起累進增加50％才符合鼓勵生育目的。據財政部推估，如果將幼兒扣除額擴大到6歲，且維持排富，受益戶數約25萬戶，若第1名子女扣除額為12萬、第2名子女扣除額增加一半到18萬，稅損大約3.3億元，平均每戶享受的減稅利益大約1320元。

《所得稅法第17條》另一改革重點，即是租金支出將從列舉扣除改列特別扣除額，不過現行12萬租金扣除額元是否提高，國民黨團希望到30萬元，財政部只能接受到18萬元。

根據財政部評估，如果將租金扣除額改列為特別扣除額，並且排富的話將有46到102萬戶不等受惠，扣除額若提高到18萬，稅損在32到71億元；但是提高到30萬元，稅損恐怕升高至54到119億元。