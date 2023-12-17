JLR原廠宣布Range Rover Electric在正式上市之前，展開備受期待的Range Rover Electric的等候意願登記。隨著Range Rover宣告其現代豪華電氣化之旅進入下一階段，首款純電車款將進一步增強其現代奢華的品牌形象。

實體原型車測試正在進行中，工程師致力打造有史以來最為寧靜且精緻的Range Rover，並具有獨特的主動道路降噪技術、聲音工程與座艙舒適性。

歷經一年的虛擬開發，包括前期穩定性、考量底盤需求的多系統分析以及於時速高達50 km/h的模擬涉水測試，第一批原型車已經製造出來。從瑞典到杜拜，測試溫度範圍為-40°C至 +50°C，全球道路測試已經開始，全球實體測試計畫已針對Range Rover首款純電車款進行檢驗，以確保電力驅動系統的穩定性，包括底板、電池耐用性、底盤完整性和熱降額的車輛動態測試。

Range Rover Electric將採用於英國Solihull所生產的可變式模組化縱向車身結構。電氣化的進程中，電池和電力驅動裝置（EDU）將首次在JLR位於英國Wolverhampton的新電能動力研發中心組裝，以實現Range Rover依循2039年淨零碳排放的企業目標。