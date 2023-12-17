A CUT自獲《臺灣米其林指南2023》評鑑一星後，行政總主廚凌維廉致力尋覓「世界頂級牛肉」，更於「秘密熟成室」實驗，找到「黃金法則」天數，確認酵素發揮的完美時刻，美味上桌，無愧廚心，自即日起，凌維廉率領團隊推出「全台獨家的珍稀牛肉」，澳洲草飼純血和牛「A Legacy」，以及冬季新菜「酵‧藏」。
「A Legacy」是澳洲草飼純血和牛，其意為「最好的傳承」，牛種為日本但馬和牛，在澳洲南部「Limestone coast」純天然放養，該海岸被旅人稱「藍寶石」，環境純淨無污染，如同藍鑽一般，牛隻飼養時間長達八年以上，肉質油脂呈鵝黃琥珀色澤，罕見稀有。A CUT被顧客稱為「牛肉百科全書」，牛肉品項多元，有14項牛肉／部位／品牌選擇等，滿足各式味蕾，年底再推「A Legacy」，全台獨家，取其帶骨肋眼600克，乾式熟成30天，「獨家珍稀牛肉」為2023畫下完美句點。
另外，凌維廉以「轉變」為主軸，發想全新菜色，推出「酵‧藏」，伴隨節氣，許多冬末食材會以「發酵」保留質地，醇厚增香，即便只用一點發酵元素，也能畫龍點睛；而「藏」有「冬藏」之意，將美好珍藏整年，留待年終分享，釋放溫暖。過去不太用辛香料，去掩蓋食材原鮮，此次運用微淡「辣椒」元素，刺激味覺，豐富層次。即日起，熟成30天的「A Legacy」帶骨肋眼600克，加上九道菜色「酵‧藏」全新上市。
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