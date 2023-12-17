以超越對手的渾厚動能與奠基於經典的創新，成就全新世代BMW 5系列中大型豪華房車級距標竿之作，全新BMW i5純電豪華房車上市後更是深受廣大消費者肯定，以描繪未來智慧移動生活的姿態，續寫歷代BMW 5系列成功地位。

為滿足更多消費者期待，全新G60世代BMW 5系列純電動力車型重磅上市後，BMW總代理汎德更以最快的速度為台灣消費者獻上全新世代BMW 520i M Sport，建議售價為新台幣296萬元，延續品牌創新與先驅精神，藉由BMW引以為傲的BMW EfficientDynamics，以新世代BMW TwinPower Turbo動力結合48V高效複合動力科技，有效降低油耗同時提升全新世代5系列的駕馭樂趣，同時更透過全車M Sport套件、全新造型LED頭燈、經典C柱Hofmeister Kink窗框折角專屬「5」字樣、懸浮式曲面螢幕、BMW Operating System 8.5、旗艦級BMW座艙環繞光幕、頂級水晶中控套件、BMW手機數位鑰匙2.0、AR擴增實境導航與豪華品牌中唯一的變換車道輔助功能，為喜愛前衛科技與豪華大器風格的消費者打造出凌駕當代的頂尖之作，展演5系列一貫兼顧舒適與駕馭的全面完美演出，而BMW總代理汎德預計也將於2024年導入全新世代BMW 530i，後續也將引進全新世代BMW 520i Touring旅行車，提供消費者更完整且產品力強勁的車型選擇，感受世上最成功中大型豪華商務房車的無比魅力，從每一處細節都能感受BMW悉力以赴的無畏精神。