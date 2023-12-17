今年以來，台股在全球主要股市中表現名列前茅，統計至12月15日，台股上漲25.01％、同期間美股上漲22.92％、日股26.35％，而台股評價面隨著指數上漲，目前來到20.1倍；進一步看各類股表現，以電腦及周邊設備82.5％、資訊服務45.78％、電機類39.98％前三強最佳，表現墊底的則有運輸類-10.34％、玻璃陶瓷-6.86％、塑膠類-6.66％等三大族群。
聯準會在12月FOMC會議上高「鴿」，這次聲明與11月最大的不同，在於特別提到通膨雖居高不下，然「過去一年來的通膨已經有所緩和」，顯示聯準會過去一年多的升息政策，已發揮到效果；主席鮑爾也表示，相信政策利率已經達到或接近高峰，對通往2％通膨目標有信心，讓明年降息成為全球共識，也激勵台股再創今年高點。
從通膨數據來看，最新公布的美國11月CPI年增率降至3.1％，符合市場預期，月增率為0.1％，市場持續押注美國經濟軟著陸，並且明年年中有機會看到預防性降息。另外，美國財政部宣布第四季公債發行規模7,760億美元，下修760億美元，亦較第三季1兆美元發行量減少2,310億元，減輕債券供給壓力。
從美國基本面來看，根據Adobe Analytics統計，今年美國消費者於感恩節的消費額總計達56億美元，年增5.5％，黑色星期五的線上消費金額則是創紀錄達98億美元，年增幅大增7.5％，主要是不少消費者採用BNPL（buy-now, pay-later）方案，擴大了消費預算。據統計，使用BNPL比例較感恩節前一周激增72％，另外，網購星期一消費金額則高達124億美元，亦高於市場預期值120億美元。整體來看得益於BNPL靈活支付方案、零售商積極促銷，在高通膨與儲蓄率下降的環境下，美國11月和12月的總線上銷售額預計將達到2,280億美元，比去年年增4.8％。
看好美國銷售旺季啟動，買氣積極，配合美債利率回落，有利於美股持續強勢，搭配產業面報佳音，對於台股這波作夢行情將延續至明年第一季。從AI產業代表企業NVIDIA營收分析，受Data Center營收動能強勁、Gaming旺季效應帶動，最新一季NVIDIA營收達181億美元，季增34％、年增達206％，毛利率達75％，營業利益115.5億美元，EPS 4.02元，各項數據均大幅超越市場預期。
儘管有美國加強對中國出口禁令，但看好目前市場對於晶片需求滿載，且相關需求可由其餘市場補上，包括CSP客戶為滿足終端而大幅提升AI應用及運算需求，持續投入資本支出於AI伺服器建置。此外，企業用戶在車用、金融服務、醫療等，亦加速將AI導入生產流程，需求同步擴張，NVIDIA預期第四季營收將上看200億美元±2％，優於市場預期值190億美元。
另外，隨著大量資料需要低延遲且高速傳輸，在Server與Switch之間的傳輸解決方案趨勢，引發光進銅退，光通訊在AI應用加速升級。根據市調機構Light Counting統計報告，2021年400G傳輸規格已是成熟商業化的產品，2024年將成為主流規格，預估800G規格將於2024年大量商業化，1.6T規格最快於2025年也將推出，屆時到2026年底之前，全球光通訊產值可望突破200億美元，所帶動的商機將挹注台股相關供應鏈營運表現。
整體而言，台股至第一季前的表現看升，包括選前偏多，作夢行情提前啟動，指數區間上移、企業庫存趨於健康水準，等待需求回升，急單成為常態，以及大環境通膨降溫，美國公債殖利率暫時重返5％機率低，有利風險偏好，建議投資人可留意與高速運算相關的電子零組件、AI伺服器、網路通訊，和IP服務、IC設計，同時亦可關注技術與產品具高度競爭力的產業與個股。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：