今年以來，台股在全球主要股市中表現名列前茅，統計至12月15日，台股上漲25.01％、同期間美股上漲22.92％、日股26.35％，而台股評價面隨著指數上漲，目前來到20.1倍；進一步看各類股表現，以電腦及周邊設備82.5％、資訊服務45.78％、電機類39.98％前三強最佳，表現墊底的則有運輸類-10.34％、玻璃陶瓷-6.86％、塑膠類-6.66％等三大族群。

聯準會在12月FOMC會議上高「鴿」，這次聲明與11月最大的不同，在於特別提到通膨雖居高不下，然「過去一年來的通膨已經有所緩和」，顯示聯準會過去一年多的升息政策，已發揮到效果；主席鮑爾也表示，相信政策利率已經達到或接近高峰，對通往2％通膨目標有信心，讓明年降息成為全球共識，也激勵台股再創今年高點。

從通膨數據來看，最新公布的美國11月CPI年增率降至3.1％，符合市場預期，月增率為0.1％，市場持續押注美國經濟軟著陸，並且明年年中有機會看到預防性降息。另外，美國財政部宣布第四季公債發行規模7,760億美元，下修760億美元，亦較第三季1兆美元發行量減少2,310億元，減輕債券供給壓力。

從美國基本面來看，根據Adobe Analytics統計，今年美國消費者於感恩節的消費額總計達56億美元，年增5.5％，黑色星期五的線上消費金額則是創紀錄達98億美元，年增幅大增7.5％，主要是不少消費者採用BNPL（buy-now, pay-later）方案，擴大了消費預算。據統計，使用BNPL比例較感恩節前一周激增72％，另外，網購星期一消費金額則高達124億美元，亦高於市場預期值120億美元。整體來看得益於BNPL靈活支付方案、零售商積極促銷，在高通膨與儲蓄率下降的環境下，美國11月和12月的總線上銷售額預計將達到2,280億美元，比去年年增4.8％。

看好美國銷售旺季啟動，買氣積極，配合美債利率回落，有利於美股持續強勢，搭配產業面報佳音，對於台股這波作夢行情將延續至明年第一季。從AI產業代表企業NVIDIA營收分析，受Data Center營收動能強勁、Gaming旺季效應帶動，最新一季NVIDIA營收達181億美元，季增34％、年增達206％，毛利率達75％，營業利益115.5億美元，EPS 4.02元，各項數據均大幅超越市場預期。

儘管有美國加強對中國出口禁令，但看好目前市場對於晶片需求滿載，且相關需求可由其餘市場補上，包括CSP客戶為滿足終端而大幅提升AI應用及運算需求，持續投入資本支出於AI伺服器建置。此外，企業用戶在車用、金融服務、醫療等，亦加速將AI導入生產流程，需求同步擴張，NVIDIA預期第四季營收將上看200億美元±2％，優於市場預期值190億美元。

另外，隨著大量資料需要低延遲且高速傳輸，在Server與Switch之間的傳輸解決方案趨勢，引發光進銅退，光通訊在AI應用加速升級。根據市調機構Light Counting統計報告，2021年400G傳輸規格已是成熟商業化的產品，2024年將成為主流規格，預估800G規格將於2024年大量商業化，1.6T規格最快於2025年也將推出，屆時到2026年底之前，全球光通訊產值可望突破200億美元，所帶動的商機將挹注台股相關供應鏈營運表現。

整體而言，台股至第一季前的表現看升，包括選前偏多，作夢行情提前啟動，指數區間上移、企業庫存趨於健康水準，等待需求回升，急單成為常態，以及大環境通膨降溫，美國公債殖利率暫時重返5％機率低，有利風險偏好，建議投資人可留意與高速運算相關的電子零組件、AI伺服器、網路通訊，和IP服務、IC設計，同時亦可關注技術與產品具高度競爭力的產業與個股。