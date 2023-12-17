記憶體原廠積極減產，限縮市場供給，減產效應於2023年第四季開始發酵，DRAM及NAND報價節節高升，在此一環境下，市場法人點名，製造廠南亞科、華邦電，模組廠威剛、群聯皆受惠。
法人分析，受惠記憶體供需結構改善，下游庫存去化得宜，DRAM供需將由鬆轉緊，記憶體產業重回上行周期，對南亞科營運有利。南亞科目前本淨比約1.3倍，為近五年歷史區間的中下緣，評價仍具上行空間。
法人指出，第四季主流DRAM價格回升，利基型DRAM價格有望於2024年上半年回溫，華邦電自2023年第三季產能利用率，已回升至8成以上，預期2024年產能利用率將持續往上，帶動出貨量的增加。
威剛自2022年第四季起到2023年第三季，建立低價庫存，記憶體報價於第三季底開始明顯上漲，為威剛帶來存貨回沖利益。法人認為，威剛本次庫存水準高於過往區間，獲利有望優於過往。
在群聯部分，由於先前NAND報價位於成本線以下，導致三大原廠一致性減產，以拉升價格，預期NAND報價跌幅有望在2024年第一季，回升至原廠成本價之上。
法人指出，群聯在價格底部持續採購NAND顆粒，2024年將隨NAND價格回升，帶來存貨評價回沖。
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