三大原廠包括三星、SK海力士、美光維持紀律性減產，控制市場供給量，帶動記憶體報價自2023年第三季底止跌反彈，第四季現貨價及合約價漲幅明顯，2024年第一季估亦有雙位數漲幅，記憶體產業黃金時代來臨，族群股價歡聲雷動。
觀察記憶體族群今年以來股價表現，安國因有跨入IP領域的題材加持，漲幅逾兩倍，居記憶體族群漲幅之冠；十銓累計營收創歷史新高，今年漲幅189％，漲幅居次；宜鼎、群聯、威剛、點序、廣穎等今年股價漲幅皆逾六成，表現亮眼。
隨著第四季客戶庫存去化進入尾聲，加上傳統旺季拉貨效應，帶動記憶體產業供需已接近平衡，產業界人士研判，後續市況觀察指標有二：一是各大原廠產能恢復的速度，二是實質需求的回升。
記憶體在這一波下行循環周期，累積價格跌幅達5成，在原廠積極減產，控制供給量的情況下，目前供需接近平衡，以致於現貨價格出現止跌回升，合約價亦隨著拉升，根據TrendForce估計，2024年第一季DRAM及NAND報價，仍有18～23％的雙位數漲幅可期。
業界人士觀察，記憶體產業資本支出與供需比，通常呈現負相關，資本支出到谷底時，通常為記憶體供過於求的高峰，記憶體大廠現階段已限縮資本支出，估計本次記憶體下行循環進入尾聲，預期自2024年第二季開始，各廠有望進入獲利改善、產能利用率提升的階段。
根據統計，上游製造、下游模組廠的台灣記憶體廠季營收年增率在0以下的時期，為2015年第二季至2016年第一季、2018年第四季到2019年第三季，期間均為4季，本次下行循環從2022年第二季開始，於2023年第三季結束，期間已拉長至6季。
觀察過往南亞科股價與DDR3現貨報價歷史走勢圖，在記憶體下行循環周期中，股價約領先報價5～10個月前落底。記憶體上行循環周期中，股價首次高點，將領先報價高點0～2個月，市場法人由此推估，記憶體族群股價應仍有上行空間。
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