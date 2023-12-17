美國費半指數與台灣加權指數、電子指數、半導體30指數等相關係數達5成，兼具區隔性與互補性，法人指出，費半期貨掛牌，方便投資人進行價差交易、避險交易或其他策略性交易。

例如擁有台積電或台指期多頭部位者，若擔心台灣時間晚上交易的費半指數下跌，影響隔日股價表現，可評估先放空費半指數期貨進行避險。

元大期貨表示，費半指數波動度高於美台主要指數，根據統計，費半指數波動度平均為31.7％，高於美股其他主要指數S&P500、道瓊及NASDAQ 100指數，亦高於台灣的加權指數等，波動大意味交易空間可能較高，提供交易人新的交易工具。

台灣期貨交易所企劃部副經理謝侑樺表示，在期現貨上的搭配上，國泰費城半導體（00830）ETF追蹤標的是美國費半指數，原則上能有避險效果，惟好壞可能受到ETF追蹤誤差及匯率影響，另因為台股的現貨市場ETF，交易時間只到下午1時30分，而美股的費半指數主要波動時段，目前是台灣晚上10時30分（冬令時間）以後，故在台灣的期貨夜盤時段，亦可利用費半期進行避險。國泰費城半導體為國內唯一追蹤美國費半指數的ETF，隨著費半指數與台股創高，00830也連六漲。