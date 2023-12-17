期交所費半指數期貨五大優勢

台灣期貨交易所將在12月18日掛牌全球唯一、美國境外第一檔費城半導體期貨，且契約採新台幣計價，交易人可直接在國內參與美國市場投資，無需將資金匯兌成美元，交易便利。

法人表示，台灣是全球半導體製造重要國家，費半成份股與台灣產業息息相關，透過期貨交易，投資人能「多空雙向」參與市場行情、進行避險操作等，交易更加靈活，不再錯過投資機會。

期交所企劃部副經理謝侑樺表示，由於我國期貨市場自然人成量占比約50％，契約規模朝向小型規模設計，契約乘數（合約大小）1點為新台幣80元，最小升降單位0.5點即40元，最小升降單位0.5點約占指數水準的0.018％，指數變動2個最小升降單位，約可涵蓋買賣來回一口交易成本。

此外，期交所考量到國外股價指數期貨交易量，集中於最近季月及次季月，交易人偏好交易較近期契約，因此規劃費半期貨契約到期交割月份為四個季月，比照期交所的美國道瓊期貨商品。

元大期貨表示，費半指數期貨亮點有三大亮點：一是以新台幣計價，投資人無需承擔匯率風險；且可直接利用現有的國內期貨交易帳戶下單，交易更為便利，成本也相對低廉。二是小型契約設計，操作彈性高。費半期貨一口契約規模約30萬元，原費半期貨契約原始保證金約為契約規模的9％、約2.6萬元，方便投資人分批進場、進行加減碼或搭配策略操作，達到分散風險效果。

三是完整涵蓋美股交易時段，半導體產業具高資本支出及景氣循環特性，波動度高，具交易機會與避險需求；費半期貨完整涵蓋美國股市交易時段，方便投資人掌握操作機會。

華南期貨表示，費城半導體指數可視為半導體景氣風向儀，台灣為全球重要電子製造業產地，加權指數以電子類股比重最高，細分更以半導體指數達38％之多，可見費半指數與台灣息息相關。期交所推出新台幣計價的費城半導體期貨，讓投資人在沒有匯率風險的情況下，直接參與半導體產業的景氣變化。