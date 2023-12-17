美股隨著聯準會（Fed）「鴿聲」起飛，與其連動緊密的台股也跟進衝高，機構法人的新年度布局方向成為市場關注焦點。手中擁有近7,000億元股票部位的大型國銀，陸續在年底前揭露2024年股市的預測方向，對大盤普遍持正向看法，甚至認為製造業將迎來新一波的補庫存需求，新年度股市表現將由基本面驅動，此時獲利回升的節奏，成為影響個股上漲的主要因素。
國泰世華銀行指出，2024年應關注的不僅是AI熱潮，就基本面而言，庫存問題明顯改善，全球半導體銷售築底向上，訂單需求將帶動新一輪補庫存行情，預期企業獲利逐步回溫，2024年甚至可繳出雙位數的成長，獲利改善成為股市的重要基柱。
其中電子業尤應保持關注。在基期降低、庫存去化完畢後，股價再跌空間有限，若市場買氣回籠，股價可望提前反應，但要留意避免情緒過於樂觀，上漲過程中有可能拉回可能，若遇回檔的機會可適當布局。
據北富銀提出的半導體的展望顯示，2023下半年間，全球半導體處於終端需求的復甦階段，2024年將迎來復甦擴張階段。依歷史經驗來看，半導體產業出貨額增速落底後，就會轉向復甦擴張階段，該階段費城半導體指數平均報酬率，最高達127％，最低為負17.7％，「投資機會遠大於風險」。該銀行認為AI仍是下一個十年科技主流，並可驅動半導體成長。
中信銀行也表示，2023年第四季至2024年第一季，因低成長基期帶來的正面效應、製造業周期性建立存貨需求浮現，企業獲利成長動能明朗，股票表現相對正向。但中信銀提醒投資人，2024年第二季起到下半年，受美國大選將至及聯準會態度等政經變數牽動，市場恐採取觀望態度。
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