牛津經濟研究院最新調查的全球商業景氣指數，12月上升至98.1，為近兩年來的最高水平，過去兩個月以哈衝突帶來的地緣政治危機，拖累經濟衰退的擔憂開始散退。調查也顯示，受訪企業普遍上調2024年的成長預期，僅有13％推估2024年全球經濟衰退，幾乎是全球金融危機期間的1/50，反映了商業信心從戰火中明顯復甦。

惟研究團隊也提醒，受訪企業仍然心存憂慮的兩大議題，一是長期且居高的利率，會對全球經濟構成更大的威脅；另一是中國大陸與台灣的緊張局勢，約25％受訪者認為，這是地緣政治領域忽略不得的變數。

全球商業景氣指數和全球風險調查於本月4日至13日期間，由114家跨國企業完成，參與調查的公司總共僱用了約600萬人，總營業額約2兆美元。調研團隊指出，調查從以哈衝突到暫時停火期間，儘管雙方敵對行動再次爆發，但受訪企業多明確回應，對於風險拉升的看法發生了顯著轉變。例如，地緣政治擔憂在10月間顯著上升，近60％的企業將中東事態發展描述為「未來兩年全球經濟面臨的重大風險」；不過，12月的調查中，只有約四分之一（27％） 的企業將中東視為非常重大的近期風險。

團隊並指出，12月全球風險調查的結果，混合佐證了商業情緒的演變。與前次調查相比，更多受訪者（31％）表示，對過去一個月的近期全球前景更加樂觀。就季度來看，全球商業信心指數呈現出更清晰的情況，商業信心逐月顯著復甦。受訪企業因此對於2024年全球GDP年增的平均預期，也從10月預估的1.9％，上調至本月的2.2％，甚至略強於牛津的最新基本假設預測值。

自從俄烏戰爭突然爆發，地緣政治因素一直為企業界所擔憂，牛津指出，以哈衝突的威脅從此次調查結果已知有所緩解，但其他地緣政治擔憂仍然存在。