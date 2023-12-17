2023年底倒數計時，家電換購、尾牙採購旺季正式到來，今年更因第二波家電節能補助年底將用罄，帶動一波家電換購潮，家電業者也擺脫下半年來的低迷，營收重回成長軌道，預期年底搶補助額度的換購潮，加上各大品牌順勢推出新品助攻，有利拉升第四季業績表現。
其中禾聯碩、三洋電兩業者的11月營收，分別繳出年增2.3％、2.8％的成績，為今年下半年以來單月年增率首度轉正；聲寶則是提前發表新品衝刺年底業績，10月營收年增率即已衝上今年最高的8.2％。
家電業者指出，去年底起，整體市場因疫情退卻後的消費紅利消失，加上通膨等因素，導致未具急迫性的家電消費趨於保守，去年第四季普遍年衰退10％～15％，今年除了5、6月間，因第一波節能補助額度快用完的換購潮有所成長，多數呈現年減5％～10％，各業者為此紛紛推出新品發表會，搭配促銷活動搶全年最後一波買氣，目前看來，第四季應能持平甚至出現微幅成長。
值得注意的是，禾聯碩推出新的第二品牌「YAMADA山田家電」，主攻平價市場，透過更完整的產品線策略，擴大市場占有率。禾聯碩指出，國內家電市場今年景氣不好，明年也保守看待，雖然原物料價格漲幅趨緩，不過人工成本與新台幣貶值，使家電業成本壓力仍大，多年賺逾一個資本額的表現，今年恐面臨挑戰。
以大陸風扇、電暖器為主要產品的艾美特-KY，11月營收5.53億、年增率25.1％，出現第二季以來首度單月年增率轉正。艾美特指出，過去獲利淡旺季差異明顯，研發新方向著重壓縮機應用與個人化電器，增加不受季節影響的新品，提升淡季獲利的目標，新增產品2024年可貢獻營收，新年度大陸內銷以持平為目標，以代工為主的外銷也可望回暖。
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