2024年即將來臨，彙整銀行對新年度的投資展望，多數認為通訊服務、科技類的大型權值股，是2024年最有機會成長強勁的類股，可擇機拉高比重，但具體進場的時間點建議擺在下半年，上半年可以適度保留現金部位。

中信銀指出，市場多預估2024年要等到下半年，才可能降息，銀行建議投資人，2024年上半年可建立中短期穩定且優質的現金流部位，等到下半年緊縮貨幣政策出現轉折時，適度拉長優質債券存續期，不僅有較佳的配息收益，亦有機會取得貨幣政策正常化的債券資本獲利空間。

該行認為，潔淨能源與減碳仍是投資的主軸，而AI顛覆性技術為產業注入新動能，可留意具獲利成長優勢的產業。

北富銀分析重點為EPS的表現，由此觀察美股，資訊科技、通訊服務類股領軍的前十大權值股，2024年EPS成長率預估將持續扮演獲利火車頭的角色。整體而言，2024年股市或有逆風，投資大型權值股不失為好選擇。

國泰世華銀行則認為，通訊服務、科技、非必需品等類股，2024年成長幅度可望最為強勁，預期成長幅度會超過15％，

不過也要考慮多元配置，且由於現階段新訂單能見度仍低，後續須觀察蘋果新機銷量、大陸政策刺激力度兩大變數。