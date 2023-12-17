2024年即將來臨，彙整銀行對新年度的投資展望，多數認為通訊服務、科技類的大型權值股，是2024年最有機會成長強勁的類股，可擇機拉高比重，但具體進場的時間點建議擺在下半年，上半年可以適度保留現金部位。
中信銀指出，市場多預估2024年要等到下半年，才可能降息，銀行建議投資人，2024年上半年可建立中短期穩定且優質的現金流部位，等到下半年緊縮貨幣政策出現轉折時，適度拉長優質債券存續期，不僅有較佳的配息收益，亦有機會取得貨幣政策正常化的債券資本獲利空間。
該行認為，潔淨能源與減碳仍是投資的主軸，而AI顛覆性技術為產業注入新動能，可留意具獲利成長優勢的產業。
北富銀分析重點為EPS的表現，由此觀察美股，資訊科技、通訊服務類股領軍的前十大權值股，2024年EPS成長率預估將持續扮演獲利火車頭的角色。整體而言，2024年股市或有逆風，投資大型權值股不失為好選擇。
國泰世華銀行則認為，通訊服務、科技、非必需品等類股，2024年成長幅度可望最為強勁，預期成長幅度會超過15％，
不過也要考慮多元配置，且由於現階段新訂單能見度仍低，後續須觀察蘋果新機銷量、大陸政策刺激力度兩大變數。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：