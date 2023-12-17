台灣經濟成長正在重回正軌，標普子公司中華信評指出，2024年信用評等估逾85％的企業維持「穩定」的評等展望，集中在傳統產業的非科技業，航空業、汽車與汽車零組件供應商、電信業三產業，在國內需求相對穩定，抑或有充裕的財務緩衝空間，預估2024年將有強勁的信用指標。

至於化學品業、水泥業、貨櫃航運業等三行業，則因產能持續過剩、需求低迷持續為等不利因素，信用指標恐小幅惡化。

中華信評企業評等部副首席分析師許立德指出，中華信評對於航空業未來12個月的預期為「穩定」的信用展望。疫後以來的航空客運量持續成長，客運票價仍高於疫情前的水準，儘管2024年會逐步恢復正常，航空公司仍應可維持相對強勁的信用指標。

標準普爾全球評級最新雙雙調升2023、2024年的台灣經濟成長率至1.2％、3.0％，中華信評信用分析師藍于涵指出，消費者對電子產品的潛在需求反彈，以及對電動車、再生能源與人工智慧的需求持續成長，應可為台灣2024年的經濟成長提供支撐。

不過，標普全球評級提醒，所有資產類別的借款人在2024年都需要適應融資條件趨緊，以及經濟成長速度減緩，雖然長天期殖利率可能會在聯準會於2024年轉為降息而下滑，但2024年的實際融資條件可能仍會較為嚴格。借款人即將到期的短期借款已經減少，加上即將到期的投機級債券比例將在2025年大幅升高，估計美國的違約率可能會進一步升高至5％，歐洲則升至3.75％，皆高於其長期歷史趨勢，2024年信用狀況部份惡化主要發生在評等等級較低的評等，這些評等中有近40％面臨調降風險，其中又以因消費者支出減少而受到影響的產業最為脆弱。