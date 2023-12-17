百貨流通業節慶商機發威

受惠於消費回歸實體效應的帶動，百貨流通業今年營收表現搶眼，包括遠百、統一超商、全家、寶雅等業者，前三季不論營收或獲利，均創下新高紀錄。為了讓今年全年風光收官，12月中旬起，業者重點促銷耶誕交換禮物、跨年送禮需求的消費需求，並提前啟動農曆年的年菜預購，三大活動齊發，炒熱年底前的消費熱潮，挹注第四季營收持續走揚，衝刺全年運營繳出亮眼成績。

促銷活動辦的火燙的遠百集團，旗下擁有遠東百貨、轉投資遠東SOGO、愛買量販等零售通路，前三季合併營收257.87億元、年增5.54％，歸屬母公司業主淨利達22.30億元較去年大幅成長，每股稅後純益1.58元年增幅近7成、創同期新高。遠百第四季已因周年慶挹注營收135億元，年終前推出的耶誕跨年節慶帶動下，預估遠東百貨全年營收挑戰600億元新高，合併遠東旗下零售事業也同樣創新高紀錄，成為法人目前追捧的焦點之一。

統一超除了推出節慶活動，入冬以來的偏冷天候也帶動消費成長，11月營收268.7億元創下新高紀錄，累計前11月合併營收年增9.52％。值得注意的是，統一超本業之外，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、 統一生活（康是美）、悠旅生活（台灣星巴克）、統一速達（黑貓宅急便）、上海7-ELEVEN等事業體，今年的雙11、雙12消費季均帶動營收走揚，在耶誕跨年福袋與農曆年菜預購等促銷帶動，第四季有望帶動營收與獲利創近期新高，估計可以一路旺到農曆年。

另一超商連鎖霸主全家的前三季營收與獲利，也繳出雙增的成績，累計前11月營收910.58億元，較去年同期成長9.82％續創同期新高，全家同樣因天候轉冷老天爺幫忙，鮮食、熱食銷售大增，加上店數持續擴充，泛鮮食業績也明顯提升。展望12月，因冬季暖食、熱飲需求增加，配合耶誕跨年交換禮物促銷與年菜預購挹注銷售，全年營收呈現逐月成長。

近年來快速崛起的寶雅，累計1～11月營收突破200億元，較去年同期成長14.59％同樣創史上新高。今年寶雅淨增新店達45家，加上改裝效益浮現，帶動獲利飆高，預計明年還會續改裝30家店面，配合快速展出美妝專賣、寶家寶雅複合等三店型，後市表現持續樂觀。