第28次《聯合國氣候變化綱要公約》締約方會議（COP28）在各國代表「加班趕工」後，終於在杜拜時間13日有了決定性進展。原本決議草案中最具爭議性的「十年內逐步淘汰化石燃料」，在大會主席賈比爾努力斡旋下，被修訂為「十年內加速能源系統轉型，脫離所有化石燃料」。全面淘汰化石燃料改成能源系統脫碳後，大會決議終獲絕大多數與會國同意。

為達成2050淨零排放的目標，除了前述決議項目，尚有著重溫室氣體減排與維持攝氏1.5度以下溫升的其他七項要點。包括2030年前將全球再生能源容量提升為3倍並將能源效率提升為2倍、加速汰減燃煤電力、加速發展使用無碳與低碳燃料的能源系統、加速零排放及低排放技術發展（尤其是再生能源、核能、碳捕捉、貯存及再利用技術、低碳產氫）、2030年前加速並大量降低甲烷排放、加速交通運輸減排、逐步廢止不具公正轉型的低效率燃料補貼。

過去28年來，我國從未參加過COP的正式會議，但秉持國際社會一員的精神，不但連年參與場外會議及活動，並在去年3月由國發會發布了「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中規劃最高達7成的再生能源電力，宣示我國淨零的決心。那麼，我國欲達成本次COP28的決議項目，哪些是可以水到渠成，又有哪些是深具挑戰難度，我們不妨逐一加以檢視。

首先，決議中「十年內加速能源系統轉型，脫離所有化石燃料」這一項的難度就非常高。原因是政府規劃在2026年達到再生能源占比20％，屆時的化石燃料發電占比將為80％，僅較目前減少約4％，想要在2033年前（七年內）有效脫離化石燃料，明顯不可能。根據經濟部能源局發布的《111年度全國電力資源供需報告》，在「增氣、減煤」的既定政策下，從今年一直到2029年每年都有至少三部新增燃氣機組，不但不符加速脫離化石燃料的要求，若再生能源開發進度持續落後，甚至將導致化石燃料用量不減反增。

其次，關於「再生能源裝置容量於2030年增為目前3倍」及「能源效率提升為2倍」的兩項決議內容，經濟部次長曾文生14日在立法院接受質詢時給了答案。兩項目標皆可於2030年順利達成，因為能源局早已完成評估，屆時再生能源兩大主力的光電裝置容量將達3,100萬瓩，風電可達1,310萬瓩。

然而，曾文生的信心滿滿其實是來自於基準值的不當取捨，他將比較基準由今年調為2022年，同時忽視光電與風電的開發進度遠遠落後於規畫的事實。若是採計2023年10月的最新數據，光、風兩電裝置容量分別為1,170萬瓩與261萬瓩，能夠達到3倍裝置容量的只有開發進度遠不及規畫目標的風電。

接著，汰減燃煤電力與加速發展淨零排放能源系統皆是政府設定的目標，本項符合決議的要求。至於相對應的零排放與低排放技術開發項目，我國在排除大會決議中建議的核能後，目前僅有再生能源，以及正在發展中的碳捕捉與貯存，畫地自限的能源轉型規畫完全不利於淨零排放的達成。更何況，會期第一周便有22國連署倡議核能產量於2050年達到2020年的3倍，凸顯核能是淨零路徑上的必要助力。

限縮甲烷（即天然氣）排放亦是此次大會的重要訴求之一。平心而論，我國未來所面臨的問題，不會是畜產業與廢棄物處理的甲烷排放，反而是50％的燃氣發電實現後，貯氣設施與輸送管路常態性的甲烷洩漏才是重點。而且，一旦大量降低甲烷排放於2030年實現，是否影響全球甲烷供應，進而影響我國能源安全，值得留意。

在加速交通運輸減排方面，我國面臨的難題不僅是個人用交通工具電動化比率過低，還有一般客運及貨運車輛電動化不足的問題，建置足夠及方便使用的充電設施是促進運具電動化的當務之急。

最後一項的「逐步廢止不具公正轉型的低效率燃料補貼」，乍看之下似乎對我國影響不大。但別忘了，民營火力電廠長期與台電簽訂高出實際發電成本甚多的售電合約，即落入此一低效率燃料補貼的範疇，未來逐步廢止將是達成公正轉型的指標之一。

總體而言，面對COP28的最新決議，我國固然已有為數不多但與國際同步甚至超前的進展與成果，但現行以非核為前提、不顧再生能源開發遲緩的能源轉型，正陷國家於不義（碳排不減反增）與不安（能源安全弱化）的窘境。當今政府與三組總統候選人都該認真消化COP28的結論，為我國找到一條務實可行的淨零路徑，別把空中畫出的大餅當政策！