綜合外媒16日報導，iPhone禁令正在大陸各地擴大，已有包括浙江、江蘇等8個省份，近期加入外國手機禁令措施，恐將阻礙美國科技巨擘蘋果在中國市場的發展。
今年9月間，市場即傳出中國政府計劃逐步禁止iPhone的消息，知情人士透露，各地越來越多機構和國有企業，要求其員工停止攜帶iPhone和其他外國手機上班，至少有8個省份的多家國企和政府部門，過去近兩個月內指示員工使用本土品牌，主要含括浙江、廣東、江蘇、安徽、山西北部、山東、遼寧和河北中部等地。
知情人士表示，與今年9月間，只有北京和天津的少數機構要求將外國手機留在家中相比，顯示行動已經擴大。儘管尚不清楚有多少機構發出指令，以及指令的範圍與執行力度，但無疑將對蘋果造成重大挑戰。數據顯示，中國市場營收約占蘋果總營收約20％。
報導稱，隨著中美對峙情勢升溫，令在中國具有龐大業務的蘋果角色變得微妙，近年更頻傳蘋果將旗下產品與手機產能逐步遷往越南、印度。
目前iPhone在中國市場銷量仍穩居第一，中國市場研究機構BCI通訊研究資料顯示，今年11月iPhone啟用數量為604.4萬支，月增18％，年增2.2％，市占率21.1％。中國品牌則幾家歡樂幾家愁，小米與華為受惠新機推出，表現不俗，當月啟用數量分別為524.3萬支、401.4萬支，分別年增44.1％、75.6％，市占率為18.3％、14％。
報導指出，中國近年來持續企圖擺脫對外國技術的依賴。多年來，中國軟硬體已逐漸取代美國產品，包括微軟的軟體、戴爾電腦及英特爾的晶片，因此該禁令可能會對蘋果造成迅速而直接的打擊。
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