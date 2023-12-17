全球航運巨頭馬士基（Maersk）和赫伯羅德（Hapag-Lloyd），因不堪葉門叛軍組織「青年運動」多次攻擊商船，16日宣布暫停貨輪行經紅海，擬改繞道非洲好望角，此舉將大幅增加保險和時間等成本，威脅供應鏈安全。潛在石油運輸中斷也支撐國際油價周線收紅，為8周以來首見。
綜合外媒16日報導，美國聯準會（Fed）官員發表鷹派談話，打擊降息預期，令國際油價15日收跌之際，中東動盪威脅石油和其他商品運輸的消息，給予了油價些許支撐，甚至協助周線收高。美國西德州1月期油15日下跌0.21％，報每桶71.43美元，但周線收紅0.3％。布蘭特2月期油小跌0.08％，報每桶76.55美元，周線揚升0.9％。
報導稱，伊朗支持的葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）為聲援哈瑪斯，自以哈開戰來多次攻擊航行紅海的貨輪。全球第二大貨櫃航運公司丹麥馬士基，近日有兩艘貨船遭受攻擊，該公司於是指示欲行經紅海南端入口曼德海峽的船舶暫停航行，直至進一步通知。
馬士基發言人表示，近期攻擊紅海商船事件令人擔憂，對船員形成嚴重安全威脅，並強調員工安全是公司的首要考量。德國航運集團赫伯羅德稍後也宣布，暫停所有航行紅海的貨櫃船，直至18日。
全球12％的貿易行經紅海和蘇伊士運河水域，其中包含全球30％的貨櫃船運輸，這條水道也是重要的原油運輸航線。由於貨輪繞行非洲好望角將增加10至14天航程，造成燃料成本上揚，潛在風險亦推升保險費用。
譬如，2021年長榮旗下長賜輪擱淺蘇伊士運河6日引發連鎖效應，造成貨運延誤並推高運費，重創全球供應鏈。國際航運公會表示，部分企業為避險繞行好望角，此舉將增加全球貿易成本和貨運延誤。美國政府則呼籲盟友在紅海集合海軍勢力，共同保護商船。
出口及國際貿易協會會長Marco Forgione指出，叛軍攻擊正值全球供應鏈最艱難的時刻，乾旱已導致巴拿馬運河的航運嚴重延誤，船隻暫停航行紅海水域將影響整個供應鏈，大幅提升聖誕節前貨品無法及時送達的機率。
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