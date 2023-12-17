台股多頭架構延續，指數15日再創今年新高，寫一波連六紅漲勢。市場專家建議，短線投資可聚焦11月營收雙增、三大法人連續買超，且滿足股價沿5日線走揚的個股，包括永豐金、宏碁等14檔擁基本面、籌碼面、技術面三多題材，續航力道可期。
群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，FOMC利率維持5.25％～5.5％不變，主席鮑爾發言被解讀CPI下行且經濟降溫有效，Fed未來將轉為降息，推升觀望買盤全面被軋進場，道瓊指數創新高，而點矩陣暗示2024年將降息3碼，市場認為只是最低水準，實際降息幅度更多，此情況推升新台幣走升，並有利國際資金持續回流。
據統計，盤面上共有永豐金、宏碁、啟碁、元大金、力成、炎洲、超豐、穩懋、統一證、中釉、鈊象、大立光、青鋼、鼎元等14檔，符合11月營收年增、月增雙成長，並獲得三大法人頻頻加碼4個交易日以上，股價走勢呈現多頭排列，法人看好在三大正向條件助攻下，短線仍有向上攻擊的機會。
華南投顧董事長儲祥生看好Fed預期降息的效應，以及電子終端庫存回補，推升第四季以來行情上漲。而以AI為首，帶動產業變化將持續發酵，AI PC、手機鏈經過長時間整理，預估有機會挾帶新應用推升成長動能。
大立光受惠非球面光學鏡片技術逐漸導入，包括蘋果、華為新機挹注，預料第四季獲利及EPS可望顯著成長，2024年主要成長驅動來自兩款iPhone 16 Pro系列，以及中系手機品牌高階手機鏡頭規格顯著升級，帶動營收、毛利增加。
網通廠啟碁2024年智慧家居產品線將受惠歐美對FWA（固定無線接取）需求持續提升，以及基期較低，成長動能最為強勁，網路通訊產品線則在LEO產品需求顯著成長下，成長幅度次之；而自動化及工業產品線則因汽車市場需求展望仍具不確定性，成長動能較弱，整體來看，啟碁在營收持續成長下，毛利率將持續受惠規模經濟而提升。
此外，鈊象11月營收12.34億元，年增20.65％，月增0.26％，市場看好今年營運有望再創高，目前歐洲市場已經取得B2B博奕營業證，並通過20款遊戲認證，授權代理商後為明年營運再添動能。
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