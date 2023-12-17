元旦開始，勞保老年年金「法定請領年齡」將調高至64歲，115年以後則調高為65歲。勞工退休請領老年年金，須達法定請領年齡，才能領到全額的年金。
如果未達法定年齡就離職退保，也可以提早請領老年年金，但是領到的金額會變少，每提前1年領減領4%，最多可提前5年，減領20%。反之，就算已超過法定請領年齡，也可以選擇延後領，金額會增加，每延1年增領4%，最多延後5年，增領20%。
舉例來說，民國50年次勞工法定請領年齡是64歲，最早可在滿59歲那年，就開始領減額年金，從59歲起、60歲、61歲、62歲、63歲都可請領減額年金。(見下表)
若是要領增額年金，則是65歲開始、66歲、67歲、68歲、69歲時都可請領增額年金。
國人去年平均壽命為79.84歲、將近80歲。若以80歲來看，從65歲開始領勞保年金，可領15年。假設投保薪資4萬元、年資35年，老年年金每月可領21700元，15年下來領取總金額390.6萬元。(以B式計算，下同)
若提前5年60歲就開始領，同樣投保薪資4萬元，但年資少5年變成30年，早領年金打8折，每月為14880元，到80歲可領20年，領取總金額357.12萬元。
此外，提前5年領，會有89.28萬元先落袋。以提前領與正常領每月差額6900元計算，正常領需10.78年，領取金額才會追上提前領，大約是在76歲。
若延後5年70歲才開始領，年資多5年為40年，假設同樣投保薪資4萬元，晚領年金加2成，每月為29760元，至80歲可領10年，領取總金額357.12萬元。延後5年領的總金額，與提前5年領一樣，都比正常領少了33.48萬元。
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