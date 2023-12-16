俄羅斯皇家芭蕾舞團15日在瀋陽市演出謝幕時齊跳「廣西科目三」。

俄羅斯皇家芭蕾舞團15日在瀋陽演出謝幕時齊跳「廣西科目三」，笑翻全場。（翻攝微博@荷衣啊）

近來在中國大陸各地熱翻天的抖音神曲「廣西科目三」，居然登上了芭蕾舞殿堂！巡迴中國多地演出的俄羅斯皇家芭蕾舞團，15日在東北瀋陽市登台表演，經典《天鵝湖》結束後，台上舞者們當場集體大跳「科目三」謝幕，全場頓時哄堂大笑、一同鼓掌打拍子，舞者們也邊笑邊跳，除了微博網友大量轉發分享，臉書、X等社群媒體平台也出現點閱熱潮。

這場獨樹一格的謝幕場面出現在15日晚間的遼寧省瀋陽市盛京大劇院，《天鵝湖》劇終之計舞者走位換場，兩名舞者在紅布幕前謝幕，這時現場突然傳出近期抖音舞蹈夯曲「廣西科目三」的樂音，布幕再度拉開，只見多名穿著芭蕾舞短裙的女舞者與好幾名男舞者隨著現代電音節奏與歌聲跳著紅遍大陸的舞步，整齊劃一，好幾個舞者忍不住露齒微笑，大約1分鐘之後，紅色布幕緩緩拉上，「科目三」歌聲與舞者的動作仍未停歇。

這段場面在網路引發瘋傳與熱議，各式評語紛紛出籠，例如「真正的文化輸出」、「這個世界終於瘋狂到這種地步了」、「快抖土味已佔領全世界」、「統一全球了」、「芭蕾舞也逃不過科目三」、「秦始皇怎麼也沒想到，統一全世界的是科目三」、「這世界不光是草台班子，還是個大精神病院」、「科目三走向國際了」、「國家強大了，你就是主流」。還有不少網友都認為「芭蕾舞者跳得柔軟多了」。

「科目三」一詞原指中國大陸駕照考科，後來廣西省有一場婚宴舞蹈表演風靡全場跟跳同樂，舞碼流傳各地甚至有多種改編作品。後來有一種趣味說法稱，廣西人一生之中會經歷3場考試，「科目一」是唱山歌，「科目二」是吃米粉，「科目三」是跳舞。